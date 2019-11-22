В районі проведення ООС вперше почали вакцинувати військових від грипу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. В Україні, в районі Операції об’єднаних сил, почали робити щеплення військовим від грипу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба генерального штабу ЗСУ, передає УНН.
“Нещодавно в районі Операції об’єднаних сил почали щеплювати військових від грипу. В Збройних силах України така практика проводиться вперше”, — написали на сторінці генштабу.
Так, першочерговому щепленню на грип підлягають, військовослужбовці, які відносяться до групи ризику, а саме: особовий склад військових навчальних закладів (викладачі, курсанти ліцеїсти); медичні працівники; особовий склад, який проходить військову службу на командних пунктах та пунктах бойового управління; військовослужбовці, які обіймають посади, що пов’язані з тривалим перебуванням у закритих приміщеннях та ті, хто запланований до ротації в район проведення ООС.
Зазначається, що щеплення особовому складу проводяться тільки після ретельного медичною огляду фахівцями. До проведення щеплень залучаються медичні працівники, які пройшли спеціальну та профільну підготовку в Українській військово-медичній академії та володіють правилами організації і проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної медичної допомоги у випадку виникнення післявакцинальних ускладнень.
У Міністерстві оборони України також проводиться інформаційна кампанія, що присвячена вакцинації та профілактиці гриппу.
“Нещодавно ми розробили спеціальні QR-коди для того, аби військові в будь-який час могли мати доступ до будь-яких тем медицини, здоров’я та профілактики. Тепер за допомогою смартфону військовослужбовці ЗСУ зможуть відсканувати відповідний QR-код та одразу перейти до скачування (в форматі РDF) методичних рекомендацій, бойових листів, посібників, зразків інформаційних гральних карт та інших матеріалів з різними тематиками”, — зазначили у генштабі.
Нагадаємо, під час нинішнього епідемічного сезону українцям варто очікувати двох піків захворюваності на грип та ГРВІ — у груднi та в кiнцi сiчня — на початку лютого.