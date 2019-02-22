У Києві знешкодили групу серійних автокрадіїв

ukru
23 березня, 12:58 • 161421 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 412606 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 407579 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 394430 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 400897 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 297229 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 246630 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 479542 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 174878 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 411575 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
5 м/с
51 %
756 мм
Легкий дощ
Популярнi новини
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

23 березня, 13:21 • 344553 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

23 березня, 13:47 • 328467 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

23 березня, 14:20 • 282915 перегляди
Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

Спецпредставник США Віткофф висловив обережний оптимізм щодо переговорів про мир в Україні в Ер-Ріяді

23 березня, 15:51 • 220749 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

23 березня, 15:58 • 269895 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 398423 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 479551 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 411581 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 366597 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 315892 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 158047 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 155238 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 156308 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 150855 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 154628 перегляди
Актуальне
У Києві знешкодили групу серійних автокрадіїв

У Києві знешкодили групу серійних автокрадіїв

Київ • УНН

 • 8657 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві правоохоронцями було затримано зловмисників, які спеціалізувалися на викраденні транспортних засобів на території столиці та області з метою їх подальшої реалізації. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Встановлено, що упродовж 2018-2019 років двоє раніше засуджених мешканців столиці займалися викраденням автомобілів, використовуючи для цього пристрої для приглушення GPS сигналів, GPS трекери та іншу спеціальну техніку. Викрадені автомобілі вони переганяли до "відстійників", де змінювали номери кузова та двигуна, після чого доставляли "замовникам" по території України.

Учасники групи дотримувалися заходів конспірації та пересувались на 4 автомобілях. Правоохоронцям вдалось їх затримати одразу після вчинення чергового злочину – незаконного заволодіння автомобілем марки AUDI Q7.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У поліції розповіли, як захистити автомобіль від зловмисників

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем мешкання фігурантів, а також у місцях переховування викраденого автотранспорту, вилучено автомобіль AUDI Q7, 12 комплектів автомобільних номерів, 11 імобілайзерів для автомобілів, заготовки для автомобільних ключів, пристрої для приглушення сигналу GPS, радіостанції, GPS трекер, серцевини замків від автомобілів, частини та пошкоджені корпуси замків запалювання, 11 ключів до різних марок автомобілів, страхові поліси, посвідчення водіїв та інші документи з фотокартками учасників злочинної групи, видані Республікою Польща та Республікою Болгарія на інших осіб, пістолет ФОРТ, патрони, а також наркотичні засоби.

Наразі учасники злочинної групи затримані в порядку ст. 208 КПК України та поміщені до ІТТ. Їм оголошено підозри за ч.3 ст. 289 КК України. Перевіряється причетність затриманих до вчинення щонайменше 10 епізодів незаконного заволодіння транспортними засобами на території м. Києва та Київської області.

Як повідомляв УНН, в Україні викрили банду викрадачів автомобілів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,116.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.19