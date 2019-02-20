У поліції розповіли, як захистити автомобіль від зловмисників

1. Не залишайте ключі від авто в замку запалення або в іншому легкодоступному місці.

2. Користуйтеся чохлом для ключів, який унеможливлює зчитування сигналу.

3. Замикайте автомобіль, навіть, якщо Ви недалеко відходите від автівки та вона перебуває в полі Вашого зору. Перевірте чи зачинені вікна та чи спрацювало блокування дверей (як від сигналізації, так і від центрального замка).

4. Не залишайте у вільному доступі гаражне приміщення.

5. Паркуйте автомобіль у людних місцях, під камерами відеоспостереження чи на стоянках, що охороняються.

6. Обладнайте транспортний засіб сигналізацією та додатковими системами захисту. Встановіть GPS-навігацію, підключену до пульту Поліції охорони.

7. Не зберігайте в салоні автомобіля цінні речі. Якщо немає можливості їх забрати – сховайте подалі у багажник чи під сидіння.



Як повідомляв УНН, у Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів.