У поліції розповіли, як захистити автомобіль від зловмисників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Необережне поводження власників авто зі своїм майном може спровокувати злочинців на незаконне заволодіння автотранспортом. Автомобілістам варто подбати про безпеку й прислухатися до порад правоохоронців. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції.
1. Не залишайте ключі від авто в замку запалення або в іншому легкодоступному місці.
2. Користуйтеся чохлом для ключів, який унеможливлює зчитування сигналу.
3. Замикайте автомобіль, навіть, якщо Ви недалеко відходите від автівки та вона перебуває в полі Вашого зору. Перевірте чи зачинені вікна та чи спрацювало блокування дверей (як від сигналізації, так і від центрального замка).
4. Не залишайте у вільному доступі гаражне приміщення.
5. Паркуйте автомобіль у людних місцях, під камерами відеоспостереження чи на стоянках, що охороняються.
6. Обладнайте транспортний засіб сигналізацією та додатковими системами захисту. Встановіть GPS-навігацію, підключену до пульту Поліції охорони.
7. Не зберігайте в салоні автомобіля цінні речі. Якщо немає можливості їх забрати – сховайте подалі у багажник чи під сидіння.
Як повідомляв УНН, у Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів.