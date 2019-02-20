В полиции рассказали, как защитить автомобиль от злоумышленников

1. Не оставляйте ключи от авто в замке зажигания или в другом легкодоступном месте.

2. Пользуйтесь чехлом для ключей, который делает невозможным считывание сигнала.

3. Запирайте автомобиль, даже если Вы недалеко отходите от машины и она находится в поле Вашего зрения. Проверьте закрыты ли окна и сработала ли блокировка дверей (как от сигнализации, так и от центрального замка).

4. Не оставляйте в свободном доступе гаражное помещение.

5. Паркуйте автомобиль в людных местах, под камерами видеонаблюдения или на охраняемых стоянках.

6. Оборудуйте транспортное средство сигнализацией и дополнительными системами защиты. Установите GPS-навигацию, подключенную к пульту Полиции охраны.

7. Не храните в салоне автомобиля ценные вещи. Если нет возможности их забрать - спрячьте подальше в багажник или под сиденье.



Как сообщал УНН, в Киевской области уничтожено межрегиональную организованную группу похитителей автомобилей.