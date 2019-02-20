В полиции рассказали, как защитить автомобиль от злоумышленников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Неосторожное обращение владельцев авто со своим имуществом может спровоцировать преступников на незаконное завладение автотранспортом. Автомобилистам следует позаботиться о безопасности и прислушиваться к советам правоохранителей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции.
1. Не оставляйте ключи от авто в замке зажигания или в другом легкодоступном месте.
2. Пользуйтесь чехлом для ключей, который делает невозможным считывание сигнала.
3. Запирайте автомобиль, даже если Вы недалеко отходите от машины и она находится в поле Вашего зрения. Проверьте закрыты ли окна и сработала ли блокировка дверей (как от сигнализации, так и от центрального замка).
4. Не оставляйте в свободном доступе гаражное помещение.
5. Паркуйте автомобиль в людных местах, под камерами видеонаблюдения или на охраняемых стоянках.
6. Оборудуйте транспортное средство сигнализацией и дополнительными системами защиты. Установите GPS-навигацию, подключенную к пульту Полиции охраны.
7. Не храните в салоне автомобиля ценные вещи. Если нет возможности их забрать - спрячьте подальше в багажник или под сиденье.
Как сообщал УНН, в Киевской области уничтожено межрегиональную организованную группу похитителей автомобилей.