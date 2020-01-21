У Києві жінка порізала брата, захищаючи матір
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Під час сімейного конфлікту киянка, захищаючи мати від насильства, вдарила родича ножем. Чоловік із множинними пораненнями тіла перебуває у реанімації. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в місті Києві.
До Деснянського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Марини Цвітаєвої чоловік отримав множинні колото-різані рани шиї, тулуба, рук та ніг. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група та патрульні поліцейські.
На місці події правоохоронці затримали жінку, яка пояснила, що брат під час словесного конфлікту з матір’ю вилив на неї кип’яток. Аби захистити родичку, вона схопила зі столу ніж та кілька разів вдарила ним брата. Після скоєного жінка викликала "швидку допомогу".
Потерпіла від госпіталізації відмовилася, а її 42-річного сина з проникаючими пораненнями доставили у відділення реанімації. 34-річну киянку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За погодженням із Київською місцевою прокуратурою № 3 вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Харкові чоловіка зарізали та викрали авто.