В Киеве женщина порезала брата, защищая мать
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Во время семейного конфликта киевлянка, защищая мать от насилия, ударила родственника ножом. Мужчина со множественными ранениями тела находится в реанимации. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.
В Деснянское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Марины Цветаевой мужчина получил множественные колото-резаные раны шеи, туловища, рук и ног. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
На месте происшествия правоохранители задержали женщину, которая объяснила, что брат во время словесного конфликта с матерью вылил на нее кипяток. Чтобы защитить родственницу, она схватила со стола нож и несколько раз ударила им брата. После совершенного женщина вызвала "скорую помощь".
Потерпевшая от госпитализации отказалась, а ее 42-летнего сына с проникающими ранениями доставили в отделение реанимации. 34-летнюю киевлянку задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с Киевской местной прокуратурой № 3 решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Харькове мужчину зарезали и похитили авто.