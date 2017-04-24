У Києві затримали в.о. голови Дарницької РДА В.Лозового - прес-служба мера Києва

“Органами Державної фіскальної служби України затримано в. о. голови Дарницької райдержадміністрації Василя Лозового за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна в особливо великих розмірах. Зокрема, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що такі дії були скоєні за попередньою змовою з групою осіб та призвели до збитків на суму понад 2,6 млн. грн”, — йдеться в повідомленні.

Коментуючи цей факт, мер столиці Віталій Кличко зазначив, що “оцінка цій ситуації може бути лише одна — кожна людина, яка порушує закон, повинна нести персональну відповідальність за всією суворістю законодавства”.

При цьому мер наголосив, що ні для кого не має бути жодного виключення.

Зазначимо, що ані у приймальні Дарницької РДА міста Києва, ані у прес-службі ДФС цю інформацію УНН не змогли підтвердити, пославшись на те, що їм про арешт Лозового нічого не відомо.

“У нас немає такої інформації” — зокрема повідомили кореспонденту УНН в прес-службі ДФС.

“Про це нічого не відомо”, — відповіли УНН у приймальні в.о. голови Дарницької РДА, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про затримання співробітниками ДФС Лозового.

Як повідомляв УНН, заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів.