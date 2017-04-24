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У Києві затримали в.о. голови Дарницької РДА В.Лозового - прес-служба мера Києва

У Києві затримали в.о. голови Дарницької РДА В.Лозового - прес-служба мера Києва

Київ • УНН

 • 14579 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Працівники Державної фіскальної служби затримали в. о. голови Дарницької райдержадміністрації Василя Лозового за підозрою у зловживанні службовим становищем, що завдало збитків бюджету 2,6 млн грн. Про це повідомляє прес-служба мера Киева, передає УНН.

“Органами Державної фіскальної служби України затримано в. о. голови Дарницької райдержадміністрації Василя Лозового за підозрою у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна в особливо великих розмірах. Зокрема, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що такі дії були скоєні за попередньою змовою з групою осіб та призвели до збитків на суму понад 2,6 млн. грн”, — йдеться в повідомленні.

Коментуючи цей факт, мер столиці Віталій Кличко зазначив, що “оцінка цій ситуації може бути лише одна — кожна людина, яка порушує закон, повинна нести персональну відповідальність за всією суворістю законодавства”.

При цьому мер наголосив, що ні для кого не має бути жодного виключення.

Зазначимо, що ані у приймальні Дарницької РДА міста Києва, ані у прес-службі ДФС цю інформацію УНН не змогли підтвердити, пославшись на те, що їм про арешт Лозового нічого не відомо.

“У нас немає такої інформації” — зокрема повідомили кореспонденту УНН в прес-службі ДФС.

“Про це нічого не відомо”, — відповіли УНН у приймальні в.о. голови Дарницької РДА, відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності інформація про затримання співробітниками ДФС Лозового.

Як повідомляв УНН, заступника голови Шевченківської РДА заарештували за привласнення держкоштів.

Українські Національні Новини

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