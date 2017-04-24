В Киеве задержали и.о. председателя Дарницкой РГА В.Лозового - пресс-служба мэра Киева

"Органами Государственной фискальной службы Украины задержали в. о. председателя Дарницкого райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах. В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму более 2,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Комментируя этот факт, мэр столицы Виталий Кличко отметил, что "оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства".

При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

Отметим, что ни в приемной Дарницкой РГА Киева, ни в пресс-службе ДФС эту информацию УНН не смогли подтвердить, сославшись на то, что им об аресте Лозового ничего не известно.

"У нас нет такой информации" - в частности сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ДФС.

"Об этом ничего не известно", - ответили УНН в приемной и.о. председателя Дарницкой РГА, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о задержании сотрудниками ДФС Лозового.

Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.