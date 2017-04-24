В Киеве задержали и.о. председателя Дарницкой РГА В.Лозового - пресс-служба мэра Киева

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 35334 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152952 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115032 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115696 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112076 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103972 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106970 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103482 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152714 просмотра

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В Киеве задержали и.о. председателя Дарницкой РГА В.Лозового - пресс-служба мэра Киева

В Киеве задержали и.о. председателя Дарницкой РГА В.Лозового - пресс-служба мэра Киева

Киев  •  УНН

 • 14578 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Работники Государственной фискальной службы задержали в. о. председателя Дарницкого райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, причинившее ущерб бюджету 2,6 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева, передает УНН.

"Органами Государственной фискальной службы Украины задержали в. о. председателя Дарницкого райгосадминистрации Василия Лозового по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате имущества в особо крупных размерах. В частности, в ходе расследования уголовного производства установлено, что такие действия были совершены по предварительному сговору с группой лиц и привели к убыткам на сумму более 2,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Комментируя этот факт, мэр столицы Виталий Кличко отметил, что "оценка этой ситуации может быть только одна - каждый человек, нарушает закон, должен нести персональную ответственность по всей строгости законодательства".

При этом мэр подчеркнул, что ни для кого не должно быть ни одного исключения.

Отметим, что ни в приемной Дарницкой РГА Киева, ни в пресс-службе ДФС эту информацию УНН не смогли подтвердить, сославшись на то, что им об аресте Лозового ничего не известно.

"У нас нет такой информации" - в частности сообщили корреспонденту УНН в пресс-службе ДФС.

"Об этом ничего не известно", - ответили УНН в приемной и.о. председателя Дарницкой РГА, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о задержании сотрудниками ДФС Лозового.

Как сообщал УНН, заместителя председателя Шевченковской РГА арестовали за присвоение госсредств.

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