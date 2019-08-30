У Києві затримали іноземця, який замінував вокзал
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У столиці затримали іноземця за неправдиве повідомлення про замінування. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
До чергової частини Солом’янського управління поліції зателефонував чоловік та повідомив, що у декількох приміщеннях на території Центрального залізничного вокзалу закладені вибухові пристрої.
У результаті перевірки приміщення та прилеглої території жодних підозрілих предметів та речовин правоохоронці не виявили. Під час огляду "замінованого" об’єкта було евакуйовано близько тисяча осіб.
Під час відпрацювання отриманої інформації поліцейські встановили псевдомінера та доставили його до управління поліції. Чоловік свій вчинок чітко пояснити не зміг. У ході поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили у нього речовий доказ – мобільний телефон, з якого він здійснив виклик.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правопорушник – уродженець іншої країни, 1990 року народження, який останнім часом жив на території столиці. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, правоохоронці затримали жителя Запоріжжя за підозрою у замінуванні Дніпрогесу.