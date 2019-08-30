В Киеве задержали иностранца, который заминировал вокзал
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В столице задержали иностранца за ложное сообщение о заминировании. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Соломенского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что в нескольких помещениях на территории Центрального железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства.
В результате проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. При осмотре "заминированного" объекта были эвакуированы около тысяча человек.
Во время отработки полученной информации полицейские установили псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина свой поступок четко объяснить не смог. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство - мобильный телефон, с которого он осуществил вызов.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Правонарушитель - уроженец другой страны, 1990 года рождения, который в последнее время жил на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался.
Следователем Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Напомним, правоохранители задержали жителя Запорожья по подозрению в заминировании Днепрогэса.