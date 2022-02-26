У Києві затримали чоловіка, який фотографував військові об'єкти та надсилав їх на російські номери
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Києві військовослужбовці Національної гвардії України затримали підозрілого чоловіка, який фотографував військові об'єкти. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну гвардію України.
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У чоловіка перевірили документи та вміст мобільного телефону. Гвардійці з'ясували, що він надсилав дані на російські номери, пояснити свої дії чоловік не зміг.
Наразі він перебуває під наглядом військовослужбовців для подальшого з'ясування обставин. Його передадуть правоохоронцям.
"Просимо усіх небайдужих громадян повідомляти про подібні інциденти у правоохоронні органи", — написали у Нацгвардії.
Нагадаємо
На Рівненщині затримали трьох чоловіків, які фотографували блокпости поблизу військової частини.