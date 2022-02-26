В Киеве задержали мужчину, который фотографировал военные объекты и отправлял их на российские номера

Детали

У мужчины проверили документы и содержимое мобильного телефона. Гвардейцы выяснили, что он присылал данные на российские номера, объяснить свои действия мужчина не смог.

Сейчас он находится под наблюдением военнослужащих для дальнейшего выяснения обстоятельств. Его передадут правоохранителям.

"Просим всех неравнодушных граждан сообщать о подобных инцидентах в правоохранительные органы", — написали в Нацгвардии.

Напомним

В Ровенской области задержали троих мужчин, которые фотографировали блокпосты вблизи воинской части.