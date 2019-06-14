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У Києві закрили ще один нелегальний онлайн-кінотеатр

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 4 слідчими СВ Дніпровського УП спільно з працівниками Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України викрито особу, яка організувала роботу нелегального оналійн-кінотеатру. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

У Києві закрили ще один нелегальний онлайн-кінотеатр

Правопорушником виявився 32-річний киянин, випускник Київського політехнічного інституту за спеціальністю "програмування", який за місцем свого проживання створив та забезпечував діяльність вищевказаного онлайн-сервісу.

Чоловік, використовуючи веб–сайт з доменним іменем "comedyportal.net", за відсутності дозволів авторів (чи інших осіб, які мають авторське право) у вигляді відповідної ліцензії, нелегально демонстрував користувачам кінопродукцію, що належить компаніям Paramount Pictures Corporation (Paramount), Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox) та Universal City Studios LLLP (Universal), що завдало вказаним компаніям матеріальної шкоди у розмірі понад 3 млн гривень.

У ході проведення санкціонованого обшуку правоохоронці вилучили у зловмисника відповідну комп’ютерну техніку, платіжні картки та чорнові записи.

На даний час в рамках досудового розслідування готується клопотання про призначення комп’ютерно - технічної та експертизи інтелектуальної власності, за результатами якої буде вирішено питання про повідомлення вищевказаній особі про підозру за ч.2 ст.176 (Порушення авторського права і суміжних прав) КК України.

Нагадаємо, за місяць в Україні закрили понад 30 піратських онлайн-кінотеатрів.

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