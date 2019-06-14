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В Киеве закрыли еще один нелегальный онлайн-кинотеатр

Киев • УНН

 • 16786 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 4 следователями СО Днепровского УП совместно с работниками Киевского управления киберполиции Департамента киберполиции НП Украины разоблачено лицо, организовавшее работу нелегального оналийн-кинотеатра. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

В Киеве закрыли еще один нелегальный онлайн-кинотеатр

Правонарушителем оказался 32-летний киевлянин, выпускник Киевского политехнического института по специальности "программирование", который по месту жительства создал и обеспечивал деятельность вышеуказанного онлайн-сервиса.

Человек, используя веб-сайт с доменным именем "comedyportal.net", при отсутствии разрешений авторов (или других лиц, имеющих авторское право) в виде соответствующей лицензии, нелегально демонстрировал пользователям кинопродукцию, которая принадлежит компаниям Paramount Pictures Corporation (Paramount), Twentieth Century Fox Film Corporation (Fox) и Universal City Studios LLLP (Universal), что нанесло указанным компаниям материальный ущерб в размере более 3 млн гривен.

В ходе проведения санкционированного обыска правоохранители изъяли у злоумышленника соответствующую компьютерную технику, платежные карты и черновые записи.

В настоящее время в рамках досудебного расследования готовится ходатайство о назначении компьютерно -технической и экспертизы интеллектуальной собственности, по результатам которой будет решен вопрос о сообщении вышеуказанной лицу о подозрении по ч.2 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины .

Напомним, за месяц в Украине закрыли более 30 пиратских онлайн-кинотеатров.

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