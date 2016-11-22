У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижче епідемічного порогу — КМДА

Зокрема, за 46 тижнів зареєстровано 17852 хворих, що на 6,07% вище попереднього тижня, проте спостерігається зниження захворюваності серед дорослого населення на 0,49%. Таким чином, показник захворюваності на 100 тисяч населення міста склав 614,2, що є нижче епідемічного порогу для даного тижня на 13%.

При цьому, найвищий показник захворюваності зареєстровано у Дарницькому районі — 821,3, найнижчий — у Оболонському — 382,0. Серед захворілих госпіталізовано 95 осіб, у тому числі 64 дитини. Найбільший відсоток захворюваності на грип та ГРВІ реєструється серед дітей у віковій групі 0-4 роки (48,10%).

Водночас, за звітній тиждень у Києві було щеплено 1256 осіб, із них 223 — діти до 17 років.