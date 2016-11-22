В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога - КГГА

В частности, за 46 недель зарегистрировано 17852 больных, что на 6,07% выше предыдущей недели, однако наблюдается снижение заболеваемости среди взрослого населения на 0,49%. Таким образом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения города составил 614,2, что является ниже эпидемического порога для данной недели на 13%.

При этом, самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Дарницком районе - 821,3, самый низкий - в Оболонском - 382,0. Среди заболевших госпитализированы 95 человек, в том числе 64 ребенка. Наибольший процент заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется среди детей в возрастной группе 0-4 года (48,10%).

В то же время, за отчетную неделю в Киеве было привито 1256 человек, из них 223 - дети до 17 лет.