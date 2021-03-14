У Києві за минулу добу виявили 439 хворих на коронавірус, 16 людей померли

Цитата

"439 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в місті 2 897 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 146 398", – написав Кличко.

Деталі

Захворіли за добу 268 жінок віком від 18 до 90 років, 147 чоловіків віком від 19 до 89 років, а також 14 дівчаток від 2 до 16 років та 10 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 34 пацієнти.

Одужали минулої доби 337 людей. Загалом коронавірус подолали 98 365 киян.

Додамо

9 012 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 березня 2021 року.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (923), Дніпропетровській (660), Вінницькій (634), Львівській (590) та Харківській (569) областях.