У Києві за добу від коронавірусу померло 11 людей

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59296 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 101368 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 109010 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 136727 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 143206 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121131 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137516 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168491 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 179975 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215827 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 225423 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 304916 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 84210 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 61412 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 82817 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 304894 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 225405 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 311885 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 429612 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680004 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 25753 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 82824 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105022 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142020 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166539 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Києві за добу від коронавірусу померло 11 людей

У Києві за добу від коронавірусу померло 11 людей

Київ • УНН

 • 20037 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві виявили за минулу добу 3173 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Цитата

“3173 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8569 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 378 971”, — повідомив Віталій Кличко.

Деталі

Захворіли минулої доби: 1641 жінка віком від 18 до 92 років та 1093 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 219 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 220 хлопчиків від 3 днів до 17 років.

Серед тих хто померли: 5 жінок від 62 до 87 років та 6 чоловіків від 72 до 86 років.

До лікарень столиці госпіталізували 79 хворих на коронавірус та 253 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 915 людей. Загалом коронавірус подолали 340 573 мешканці столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 504, у Дарницькому — 402 та в Оболонському районі — 397 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 лютого, - знову понад 40 тисяч. Четвертий день поспіль майже 4 тисячі госпіталізованих.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70