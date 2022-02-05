У Києві за добу від коронавірусу померло 11 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Києві виявили за минулу добу 3173 хворих на коронавірус. 11 людей померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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“3173 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 11 людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8569 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 378 971”, — повідомив Віталій Кличко.
Деталі
Захворіли минулої доби: 1641 жінка віком від 18 до 92 років та 1093 чоловіки віком від 18 до 92 років. А також 219 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 220 хлопчиків від 3 днів до 17 років.
Серед тих хто померли: 5 жінок від 62 до 87 років та 6 чоловіків від 72 до 86 років.
До лікарень столиці госпіталізували 79 хворих на коронавірус та 253 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 915 людей. Загалом коронавірус подолали 340 573 мешканці столиці.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі — 504, у Дарницькому — 402 та в Оболонському районі — 397 випадків”, — зазначив Віталій Кличко.
Нагадаємо
В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 4 лютого, - знову понад 40 тисяч. Четвертий день поспіль майже 4 тисячі госпіталізованих.