В Киеве за сутки от коронавируса умерло 11 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Киеве выявили за минувшие сутки 3173 больных на коронавирус. 11 яеловек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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“3173 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. 11 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 8569 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 378 971”, — сообщил Виталий Кличко.
Детали
Заболели за прошедшие сутки: 1641 женщина в возрасте от 18 до 92 лет и 1093 мужчины в возрасте от 18 до 92 лет. А также 219 девочек от 1 месяца до 17 лет и 220 мальчиков от 3 дней до 17 лет.
Среди тех, кто умерли: 5 женщин от 62 до 87 лет и 6 мужчин от 72 до 86 лет.
В больницы столицы госпитализировали 79 больных коронавирусом и 253 человека с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
Выздоровели за прошедшие сутки 915 человек. Всего коронавирус преодолели 340 573 жителя столицы.
“Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 504, в Дарницком — 402 и в Оболонском районе — 397 случаев”, — отметил Виталий Кличко.
Напомним
В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 февраля, - снова более 40 тысяч. Четвертый день подряд почти 4 тысячи госпитализированных.