У Києві за добу від COVID-19 померло 29 людей, захворіло понад 1000
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У столиці протягом минулої доби виявили 1023 хворих на коронавірус, 29 людей померли. Про це у Facebook повідомив мер міста Віталій Кличко, інформує УНН.
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Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 563 жінки віком від 18 до 95 років, 354 чоловіки віком від 18 до 93 років, 61 дівчинка віком від 4 місяців до 17 років і 45 хлопчиків віком від 2 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 177 хворих на коронавірус, а також 329 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 262 людини.
Найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Деснянському (200), Дніпровському (169) та Дарницькому (168).
Від початку пандемії в Києві від коронавірусу померла 5741 особа. Підтверджених випадків захворювання станом на сьогодні — 246 506. Подолало вірус 225 096 жителів столиці.
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