В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 29 человек, заболело более 1000
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 1023 больных коронавирусом, 29 человек умерли. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 563 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 354 мужчины в возрасте от 18 до 93 лет, 61 девочка в возрасте от 4 месяцев до 17 лет и 45 мальчиков в возрасте от 2 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 177 больных коронавирусом, а также 329 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 262 человека.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в таких районах: Деснянском (200), Днепровском (169) и Дарницком (168).
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умер 5741 человек. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 246 506. Преодолели вирус 225 096 жителей столицы.
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