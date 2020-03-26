У Києві за добу сталось 11 природних пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві протягом 25 березня рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння природних пожеж. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у місті Києві.
"Протягом 25 березня столичні пожежно-рятувальні підрозділи 11 разів виїжджали на гасіння пожеж, пов’язаних із горінням трав’яного настилу та очерету (Деснянський район – 5 пожеж, Дарницький район – 2 пожежі, Голосіївський, Солом'янський та Святошинський район – по 1 пожежі, а також 1 пожежа на території Київської області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що внаслідок цих подій ніхто не постраждав. Причини виникнення пожеж встановлюються.
Нагадаємо, поблизу Черкас на островах загорівся очерет.