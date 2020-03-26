В Киеве за сутки произошло 11 природных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве в течение 25 марта спасатели 11 раз выезжали на тушение природных пожаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.
"В течение 25 марта столичные пожарно-спасательные подразделения 11 раз выезжали на тушение пожаров, связанных с горением травяного настила и камыша (Деснянский район - 5 пожаров, Дарницкий район - 2 пожара, Голосеевский, Соломенский и Святошинский район - по 1 пожару, а также 1 пожар на территории Киевской области", - говорится в сообщении.
Указано, что в результате этих событий никто не пострадал. Причины возникновения пожаров устанавливаются.
Напомним, вблизи Черкасс на островах загорелся камыш.