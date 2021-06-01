У Києві за добу ще 434 хворих на коронавірус, померли 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 434 хворих на коронавірус. Померли 5 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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“434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5097 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 206 871”, — повідомив Кличко.
Деталі
Захворіли за добу: 249 жінок віком від 18 до 84 років та 162 чоловіки віком від 19 до 91 років. А також 14 дівчаток віком від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі — 113, у Святошинському — 80 та в Дарницькому районі — 73 випадки”, — зазначив Віталій Кличко.
До лікарень столиці напередодні госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 130 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Одужали минулої доби 3864 людини. Загалом коронавірус подолали 170 552 мешканці столиці.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 2,204 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 травня, - понад 2 тисячі, удвічі більше, ніж напередодні. При цьому померло за добу - 163 людей.