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У Києві за добу ще 434 хворих на коронавірус, померли 5 людей

Київ • УНН

 • 14433 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Києві виявили за минулу добу 434 хворих на коронавірус. Померли 5 людей. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У Києві за добу ще 434 хворих на коронавірус, померли 5 людей

Цитата:

“434 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 5 людей. Усього за період пандемії в місті 5097 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 206 871”, — повідомив Кличко.

Деталі

Захворіли за добу: 249 жінок віком від 18 до 84 років та 162 чоловіки віком від 19 до 91 років. А також 14 дівчаток віком від 2 до 17 років та 10 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі — 113, у Святошинському — 80 та в Дарницькому районі — 73 випадки”, — зазначив Віталій Кличко.

До лікарень столиці напередодні госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 130 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 3864 людини. Загалом коронавірус подолали 170 552 мешканці столиці.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,204 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 травня, - понад 2 тисячі, удвічі більше, ніж напередодні. При цьому померло за добу - 163 людей.

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