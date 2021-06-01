В Киеве за сутки еще 434 больных коронавирусом, умерли 5 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 434 больных коронавирусом. Умерли 5 человек. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
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"434 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 5 человек. Всего за период пандемии в городе 5097 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 206 871", - сообщил Кличко.
Детали
Заболели за сутки: 249 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 162 мужчин в возрасте от 19 до 91 лет. А также 14 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.
"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 113, в Святошинском - 80 и в Дарницком районе - 73 случая", - отметил Виталий Кличко.
В больницы столицы накануне госпитализировали 33 больных коронавирусом, а также 130 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Выздоровели прошедшие сутки 3864 человека. В общем коронавирус преодолели 170 552 жители столицы.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 2,204 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 мая, - более 2 тысяч, в два раза больше, чем накануне. При этом умерло за сутки - 163 человек.