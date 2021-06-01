В Україні вже 2,204 млн випадків COVID-19, за добу - 2 137
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,204 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 травня, - понад 2 тисячі, удвічі більше, ніж напередодні. При цьому померло за добу - 163 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.
"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.
Також за минулу добу:
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- госпіталізовано – 579 осіб;
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- летальних випадків – 163;
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- одужало – 12 085 осіб;
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- протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 271 особу, експрес-тестами – 14 225 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
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- захворіло – 2 204 631 особа;
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- одужало – 2 053 167 осіб;
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- летальних випадків – 50 699;
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- проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.
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Деталі
Серед захворілих за минулу добу - 91 дитина та 56 медпрацівників.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.
Випадків/щеплень (1 доза) за добу:
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- місто Київ – 434/1 577
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- Вінницька область – 29/68
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- Волинська область – 53/125
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- Дніпропетровська область – 137/832
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- Донецька область – 88/269
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- Житомирська область – 31/118
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- Закарпатська область – 15/93
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- Запорізька область – 176/448
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- Івано-Франківська область – 33/90
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- Київська область – 138/359
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- Кіровоградська область – 13/272
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- Луганська область – 57/51
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- Львівська область – 111/318
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- Миколаївська область – 72/673
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- Одеська область – 66/429
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- Полтавська область – 115/992
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- Рівненська область – 117/153
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- Сумська область – 35/468
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- Тернопільська область – 32/111
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- Харківська область – 84/1 575
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- Херсонська область – 23/232
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- Хмельницька область – 44/132
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- Черкаська область – 89/122
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- Чернівецька область – 61/24
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- Чернігівська область – 84/699
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.
Доповнення
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.
З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.
Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.
З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.
У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".
Як зазначив напередодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогдні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.
Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.