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В Україні вже 2,204 млн випадків COVID-19, за добу - 2 137

Київ • УНН

 • 20586 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. В Україні зафіксовано вже 2,204 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 31 травня, - понад 2 тисячі, удвічі більше, ніж напередодні. При цьому померло за добу - 163 людей. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

В Україні вже 2,204 млн випадків COVID-19, за добу - 2 137

"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ. 

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 579 осіб;
  • летальних випадків – 163;
  • одужало – 12 085 осіб;
  • протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 271 особу, експрес-тестами – 14 225 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 204 631 особа;
  • одужало – 2 053 167 осіб;
  • летальних випадків – 50 699;
  • проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.

Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 91 дитина та 56 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Випадків/щеплень (1 доза) за добу:

  • місто Київ – 434/1 577
  • Вінницька область – 29/68
  • Волинська область – 53/125
  • Дніпропетровська область – 137/832
  • Донецька область – 88/269
  • Житомирська область – 31/118
  • Закарпатська область – 15/93
  • Запорізька область – 176/448
  • Івано-Франківська область – 33/90
  • Київська область – 138/359
  • Кіровоградська область – 13/272
  • Луганська область – 57/51
  • Львівська область – 111/318
  • Миколаївська область – 72/673
  • Одеська область – 66/429
  • Полтавська область – 115/992
  • Рівненська область – 117/153
  • Сумська область – 35/468
  • Тернопільська область – 32/111
  • Харківська область – 84/1 575
  • Херсонська область – 23/232
  • Хмельницька область – 44/132
  • Черкаська область – 89/122
  • Чернівецька область – 61/24
  • Чернігівська область – 84/699

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Як зазначив напередодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогдні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.

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