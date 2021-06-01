В Україні вже 2,204 млн випадків COVID-19, за добу - 2 137

"1 червня 2021 року в Україні зафіксовано 2 137 нових випадків захворювань на COVID-19", - повідомили у МОЗ.

Також за минулу добу:



госпіталізовано – 579 осіб;



летальних випадків – 163;



одужало – 12 085 осіб;



протестовано: методом ПЛР – 26 468 осіб, методом ІФА – 11 271 особу, експрес-тестами – 14 225 осіб.



За весь час пандемії в Україні:



захворіло – 2 204 631 особа;



одужало – 2 053 167 осіб;



летальних випадків – 50 699;



проведено ПЛР-тестувань – 10 207 245.



Деталі

Серед захворілих за минулу добу - 91 дитина та 56 медпрацівників.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (434), Запорізькій (176), Київській (138), Дніпропетровській (137) та Рівненській (117) областях.

Випадків/щеплень (1 доза) за добу:



місто Київ – 434/1 577



Вінницька область – 29/68



Волинська область – 53/125



Дніпропетровська область – 137/832



Донецька область – 88/269



Житомирська область – 31/118



Закарпатська область – 15/93



Запорізька область – 176/448



Івано-Франківська область – 33/90



Київська область – 138/359



Кіровоградська область – 13/272



Луганська область – 57/51



Львівська область – 111/318



Миколаївська область – 72/673



Одеська область – 66/429



Полтавська область – 115/992



Рівненська область – 117/153



Сумська область – 35/468



Тернопільська область – 32/111



Харківська область – 84/1 575



Херсонська область – 23/232



Хмельницька область – 44/132



Черкаська область – 89/122



Чернівецька область – 61/24



Чернігівська область – 84/699



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Згідно з даними Worldometer, ресурсу, що відслідковує ситуацію з коронавірусом у світі, Україна на 16-у місці за поширенням і на 18-у - за кількістю смертей від COVID-19.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

З 8 по 24 січня в Україні діяв жорсткий карантин. Його вводили, щоб "збити" хвилю захворюваності на COVID-19. У МОЗ зазначали, що головного ефекту від січневого "локдауну" вдалося досягти.

Україна з 25 січня повернулася до обмежень, які діяли до січневого жорсткого карантину.

З 24 лютого Україна знову повернулася до адаптивного карантину з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 червня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

Як зазначив напередодні Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на сьогдні всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих.

Очільник МОЗ Віктор Ляшко припускає можливість послаблення карантину влітку в разі стабілізації ситуації з COVID-19. За його словами, в Україні вже є карантинна, пандемічна втома: “Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення”.