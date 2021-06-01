В Украине уже 2,204 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 137
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,204 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 31 мая, - более 2 тысяч, в два раза больше, чем накануне. При этом умерло за сутки - 163 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"1 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
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- госпитализировано - 579 человек;
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- летальных случаев - 163;
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- выздоровели - 12 085 человек;
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- протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 271 человека, экспресс-тестами - 14 225 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболело - 2 204 631 человек;
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- выздоровели - 2 053 167 человек;
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- летальных исходов - 50 699;
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- проведено ПЦР-тестов - 10 207 245.
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Детали
Среди заболевших за минувшие сутки - 91 ребенок и 56 медработников.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.
Случаев/прививок (1 доза) за сутки:
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- Киев - 434/1 577
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- Винницкая область - 29/68
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- Волынская область - 53/125
-
- Днепропетровская область - 137/832
-
- Донецкая область - 88/269
-
- Житомирская область - 31/118
-
- Закарпатская область - 15/93
-
- Запорожская область - 176/448
-
- Ивано-Франковская область - 33/90
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- Киевская область - 138/359
-
- Кировоградская область - 13/272
-
- Луганская область - 57/51
-
- Львовская область - 111/318
-
- Николаевская область - 72/673
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- Одесская область - 66/429
-
- Полтавская область - 115/992
-
- Ровенская область - 117/153
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- Сумская область - 35/468
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- Тернопольская область - 32/111
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- Харьковская область - 84/1 575
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- Херсонская область - 23/232
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- Хмельницкая область - 44/132
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- Черкасская область - 89/122
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- Черновицкая область - 61/24
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- Черниговская область - 84/699
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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Как отметил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.
Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".