В Украине уже 2,204 млн случаев COVID-19, за сутки - 2 137

"1 июня 2021 года в Украине зафиксировано 2137 новых случаев заболеваний COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:



госпитализировано - 579 человек;



летальных случаев - 163;



выздоровели - 12 085 человек;



протестировано: методом ПЦР - 26 468 человек, методом ИФА - 11 271 человека, экспресс-тестами - 14 225 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболело - 2 204 631 человек;



выздоровели - 2 053 167 человек;



летальных исходов - 50 699;



проведено ПЦР-тестов - 10 207 245.



Детали

Среди заболевших за минувшие сутки - 91 ребенок и 56 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (434), Запорожской (176), Киевской (138), Днепропетровской (137) и Ровенской (117) областях.

Случаев/прививок (1 доза) за сутки:



Киев - 434/1 577



Винницкая область - 29/68



Волынская область - 53/125



Днепропетровская область - 137/832



Донецкая область - 88/269



Житомирская область - 31/118



Закарпатская область - 15/93



Запорожская область - 176/448



Ивано-Франковская область - 33/90



Киевская область - 138/359



Кировоградская область - 13/272



Луганская область - 57/51



Львовская область - 111/318



Николаевская область - 72/673



Одесская область - 66/429



Полтавская область - 115/992



Ровенская область - 117/153



Сумская область - 35/468



Тернопольская область - 32/111



Харьковская область - 84/1 575



Херсонская область - 23/232



Хмельницкая область - 44/132



Черкасская область - 89/122



Черновицкая область - 61/24



Черниговская область - 84/699



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Как отметил накануне Премьер-министр Денис Шмыгаль, на сегодня все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 года - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных.

Глава Минздрава Виктор Ляшко допускает возможность ослабления карантина летом в случае стабилизации ситуации с COVID-19. По его словам, в Украине уже есть карантинная, пандемическая усталость: "Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления".