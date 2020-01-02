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У Києві з початку року патрульні виявили майже 40 п’яних водіїв

У Києві з початку року патрульні виявили майже 40 п’яних водіїв

Київ • УНН

 • 12540 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. За перший день 2020 року столичні патрульні виявили майже 40 п’яних водіїв.
Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

"З початку поточного року столичні патрульні уже виявили 37 водіїв з ознаками сп'яніння», - йдеться в повідомленні.

Також в пресслужбі нагадують, що за керування транспортним засобом у стані сп'яніння згідно зі статтею 130 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді штрафу та позбавлення права керування транспортним засобом.

• За перше правопорушення протягом року — штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;

• З повторне правопорушення протягом року — штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;

• За третє і більше порушень протягом року — штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Як повідомлялося, у Києві за перший день Нового року до поліції надійшло понад 50 повідомлень про ДТП.

Нагадаємо, у Київській області поліцейські затримали нетверезого водія, який збив дитину і намагався втекти.

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