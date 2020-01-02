В Киеве с начала года патрульные обнаружили почти 40 пьяных водителей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За первый день 2020 года столичные патрульные обнаружили почти 40 пьяных водителей.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Киева.
"С начала текущего года столичные патрульные уже обнаружили 37 водителей с признаками опьянения", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения согласно статье 130 КУоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством.
• За первое правонарушение в течение года - штраф 10200 гривен и 1 год лишения права управления транспортным средством;
• С повторное правонарушение в течение года - штраф 20400 гривен и 3 года лишения права управления транспортным средством;
• За третье и более нарушений в течение года - штраф 40800 гривен и 10 лет лишения права управления транспортным средством.
Как сообщалось, в Киеве в первый день Нового года в полицию поступило более 50 сообщений о ДТП.
Напомним, в Киевской области полицейские задержали нетрезвого водителя, который сбил ребенка и пытался скрыться.