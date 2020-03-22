У Києві взяли під варту осіб, які напали і відібрали у підприємця 2,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Києві взято під варту п'ятьох осіб, які напали на столичного підприємця та відібрали в нього 2,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
"За клопотанням Київської місцевої прокуратури № 6 судом взято під варту без права на заставу п’ятьох розбійників, які 20 березня 2020 року під погрозою зброї скоїли напад на столичного підприємця та відібрали у нього 2 млн 800 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зловмисники підстерегли потерпілого неподалік банку на вул. Мечникова в центрі Києва. Погрожуючи пістолетом та ножем, нападники заволоділи сумкою підприємця, у якій знаходилось зазначені кошти. Після цього грабіжники втекли з місця пригоди на автомобілі.
На виїзді від місця вчинення злочину перебував автомобіль їхнього спільника, який, навмисно скоюючи на дорозі аварійну ситуацію, мав відсікати автомобілі переслідування. Ще один учасник злочинної групи на відстані 300 метрів проводив навколишню розвідку на предмет можливої засідки.
Правоохоронцям вдалося затримати зловмисників, які чинили опір та під час спроби втекти протаранили автомобіль поліцейських.
"За результатами спецоперації п’ятьох учасників злочинної групи затримали у порядку ст. 208 КПК України. Нападниками виявилися четверо громадян Грузії та громадянин України", - повідомили в прокуратурі.
У ході обшуку правоохоронці вилучили предмет, схожий на пістолет, номерні знаки від інших машин, а також значну суму грошей.
Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 КК України та обрано безальтернативні запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, Деснянський районний суд міста Києва засудив на 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків за розбійний напад, який вони здійснили у минулому році.