У Києві двох чоловіків засудили до 11 років в’язниці за розбійний напад

КИЇВ. 15 березня. УНН. Деснянський районний суд міста Києва засудив на 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків за розбійний напад, який вони здійснили у минулому році. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в місті Києві, інформує УНН.