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У Києві двох чоловіків засудили до 11 років в’язниці за розбійний напад

У Києві двох чоловіків засудили до 11 років в’язниці за розбійний напад

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Деснянський районний суд міста Києва засудив на 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна двох чоловіків за розбійний напад, який вони здійснили у минулому році. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в місті Києві, інформує УНН.

"За розбійний напад на киянина двоє чоловіків отримали 11 років в’язниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що минулого року у Києві, біля гуртожитку, зловмисники побили потерпілого та відібрали у нього особисті речі – планшет, мобільний телефон та гроші. Під час проведення розшукових заходів оперативники затримали підозрюваних. Ними виявилися 30-річний киянин та 38-річний уродженець Сумської області, який 14 років провів у місцях позбавлення волі за крадіжки та нанесення тілесних ушкоджень.

"Вироком Деснянського районного суду м. Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) ККУ, фігурантів засуджено до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині чоловік не хотів розплачуватися з таксистом і завдав йому кілька ножових поранень, від яких той загинув. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному.

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