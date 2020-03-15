На Прикарпатті чоловік вбив ножем таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На Івано-Франківщині чоловік не хотів розплачуватися з таксистом і завдав йому кілька ножових поранень, від яких той загинув. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.
"Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві таксиста в Тисменицькому районі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 13 березня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець зник. Чоловік поїхав таксувати, його місце перебування невідоме і телефонний зв‘язок з ним втрачено.
Відтак, поліція провела низку заходів для пошуку чоловіка, зокрема, опитували колег, знайомих та родичів, перевіряли камери відеоспостереження, проводили подворові обходи.
"Поліцейські в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили та затримали підозрюваного у вбивстві. Йдеться про 26-річного мешканця Тисменицького району… Зловмисник сів до автомобіля і коли таксист підвозив його до пункту призначення в село Черніїв, сказав, що не має коштів оплатити проїзд. Під час сварки зловмисник витягнув ніж та завдав ним безліч ударів перевізнику", - повідомили у поліції.
За інформацією поліції, тіло загиблого чоловік помістив в автомобіль та поїхав ним з місця злочину в село Старі Кривотули.
"37-річний потерпілий від отриманих травм помер в автомобілі. Зараз слідчі встановлюють усі обставини події. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.
За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.
Нагадаємо, у столиці зловмисники вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.