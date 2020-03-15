На Прикарпатті чоловік вбив ножем таксиста

ukru
04:30 • 13948 перегляди

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

20 березня, 16:58 • 98909 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 156576 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 253011 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 254615 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 251883 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 233619 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 202689 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185977 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146196 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1.7 м/с
61 %
757 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

У Запорізькій області пролунали вибухи - ОВА

20 березня, 19:43 • 28008 перегляди
Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

Ворожа атака на Кропивницький: 14 людей звернулися до лікарів, серед них 7 дітей

20 березня, 19:47 • 25250 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 46765 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 36304 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 32350 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 253009 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 254613 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 251882 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 233615 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 202686 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 82639 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 31189 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 141029 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 154484 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113794 перегляди
Актуальне
На Прикарпатті чоловік вбив ножем таксиста

На Прикарпатті чоловік вбив ножем таксиста

Київ • УНН

 • 25563 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Івано-Франківщині чоловік не хотів розплачуватися з таксистом і завдав йому кілька ножових поранень, від яких той загинув. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.

"Правоохоронці затримали чоловіка, який обґрунтовано підозрюється у вбивстві таксиста в Тисменицькому районі. За цим фактом відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 13 березня до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що її співмешканець зник. Чоловік поїхав таксувати, його місце перебування невідоме і телефонний зв‘язок з ним втрачено.

Відтак, поліція провела низку заходів для пошуку чоловіка, зокрема, опитували колег, знайомих та родичів, перевіряли камери відеоспостереження, проводили подворові обходи.

"Поліцейські в результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановили та затримали підозрюваного у вбивстві. Йдеться про 26-річного мешканця Тисменицького району… Зловмисник сів до автомобіля і коли таксист підвозив його до пункту призначення в село Черніїв, сказав, що не має коштів оплатити проїзд. Під час сварки зловмисник витягнув ніж та завдав ним безліч ударів перевізнику", - повідомили у поліції.

За інформацією поліції, тіло загиблого чоловік помістив в автомобіль та поїхав ним з місця злочину в село Старі Кривотули.

"37-річний потерпілий від отриманих травм помер в автомобілі. Зараз слідчі встановлюють усі обставини події. Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Нагадаємо, у столиці зловмисники вдарили палицею по голові водія таксі, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3 тисяч гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.33
Bitcoin
$84,447.40
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,037.49
Ethereum
$1,978.32