На Прикарпатті чоловік вбив ножем таксиста

КИЇВ. 15 березня. УНН. На Івано-Франківщині чоловік не хотів розплачуватися з таксистом і завдав йому кілька ножових поранень, від яких той загинув. Наразі вирішуються питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Івано-Франківської області.