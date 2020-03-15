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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101069 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104455 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106462 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 105384 просмотра

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5 марта, 15:49 • 114111 просмотра

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На Прикарпатье мужчина убил ножом таксиста

На Прикарпатье мужчина убил ножом таксиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. В Ивано-Франковской области мужчина не хотел расплачиваться с таксистом и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот умер. Решаются вопросы об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

"Правоохранители задержали мужчину, который обоснованно подозревается в убийстве таксиста в Тисменицком районе. По этому факту возбуждено уголовное производство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 марта в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее сожитель исчез. Мужчина поехал таксовать, его местонахождение неизвестно и телефонная связь с ним потеряна.

Поэтому, полиция провела ряд мероприятий для поиска мужчины, в частности, опрашивали коллег, знакомых и родственников, проверяли камеры видеонаблюдения, проводили подворовые обходы.

"Полицейские в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали подозреваемого в убийстве. Речь о 26-летнем жителе Тисменицкого района... Злоумышленник сел в автомобиль и когда таксист подвозил его до пункта назначения в село Черниев, сказал, что не имеет средств оплатить проезд. Во время ссоры злоумышленник вытащил нож и нанес им множество ударов перевозчику", - сообщили в полиции.

По информации полиции, тело погибшего человек поместил в автомобиль и поехал ним с места преступления в село Старые Кривотулы.

"37-летний пострадавший от полученных травм скончался в автомобиле. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 1 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК.

Напомним, в столице злоумышленники ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали его мобильный телефон и около 3 тысяч гривен. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы.

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