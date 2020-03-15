На Прикарпатье мужчина убил ножом таксиста

КИЕВ. 15 марта. УНН. В Ивано-Франковской области мужчина не хотел расплачиваться с таксистом и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот умер. Решаются вопросы об избрании меры пресечения подозреваемому. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.