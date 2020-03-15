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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103748 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 106392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 108351 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 107061 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 116431 просмотра

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5 марта, 13:05 • 101628 просмотра

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В Киеве двух мужчин приговорили к 11 годам тюрьмы за разбойное нападение

В Киеве двух мужчин приговорили к 11 годам тюрьмы за разбойное нападение

Киев  •  УНН

 • 33276 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

"За разбойное нападение на киевлянина двое мужчин получили 11 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году в Киеве, возле общежития, злоумышленники избили потерпевшего и отобрали у него личные вещи - планшет, мобильный телефон и деньги. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний киевлянин и 38-летний уроженец Сумской области, который 14 лет провел в местах лишения свободы из-за кражи и нанесение телесных повреждений.

"Приговором Деснянского районного суда г. Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК, фигурантов приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина не хотел расплачиваться с таксистом и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот умер. Решаются вопросы об избрании меры пресечения подозреваемому.

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