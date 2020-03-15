В Киеве двух мужчин приговорили к 11 годам тюрьмы за разбойное нападение
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"За разбойное нападение на киевлянина двое мужчин получили 11 лет тюрьмы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году в Киеве, возле общежития, злоумышленники избили потерпевшего и отобрали у него личные вещи - планшет, мобильный телефон и деньги. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний киевлянин и 38-летний уроженец Сумской области, который 14 лет провел в местах лишения свободы из-за кражи и нанесение телесных повреждений.
"Приговором Деснянского районного суда г. Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК, фигурантов приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина не хотел расплачиваться с таксистом и нанес ему несколько ножевых ранений, от которых тот умер. Решаются вопросы об избрании меры пресечения подозреваемому.