В Киеве взяли под стражу лиц, которые напаоли и отобрали у предпринимателя 2,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Киеве взято под стражу пять человек, которые напали на столичного предпринимателя и отобрали у него 2,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 6 судом взято под стражу без права на залог пятерых разбойников, которые 20 марта 2020 года под угрозой оружия совершили нападение на столичного предпринимателя и отобрали у него 2,8 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники подстерегли потерпевшего возле банка на ул. Мечникова в центре Киева. Угрожая пистолетом и ножом, нападавшие завладели сумкой предпринимателя, в которой находились указанные средства. После этого грабители скрылись с места происшествия на автомобиле.
На выезде от места совершения преступления находился автомобиль их сообщника, который, преднамеренно совершая на дороге аварийную ситуацию, должен был отсекать автомобили преследования. Еще один участник преступной группы на расстоянии 300 метров проводил окружающую разведку на предмет возможной засады.
Правоохранителям удалось задержать злоумышленников, которые сопротивлялись и при попытке убежать протаранили автомобиль полицейских.
"По результатам спецоперации пятерых участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Нападавшими оказались четверо граждан Грузии и гражданин Украины", - сообщили в прокуратуре.
В ходе обыска правоохранители изъяли предмет, похожий на пистолет, номерные знаки от других машин, а также значительную сумму денег.
Сейчас задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины и избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году.