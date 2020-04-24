У Києві вже 1122 випадків COVID-19: серед нових хворих три медики та 9 священнослужителів

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 - до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та в дев’ятьох священнослужителів, з яких 5 - з Києво-Печерської лаври. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.