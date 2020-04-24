У Києві вже 1122 випадків COVID-19: серед нових хворих три медики та 9 священнослужителів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 - до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та в дев’ятьох священнослужителів, з яких 5 - з Києво-Печерської лаври. Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус за минулу добу, збільшилось ще на 63 людини, троє з них - медики. Загалом у Києві вже 1122 підтверджені випадки на COVID-19", - повідомив Кличко.
Так, захворіли 22 жінки віком від 21 до 82 років та 35 чоловіків від 18 до 87 років, а також 6 хлопчиків віком від 6 до 14 років.
"9 осіб, в яких підтвердили коронавірус за останню добу, священнослужителі: 5 – з Києво-Печерської лаври, 3 – зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря та одна особа з жіночого монастиря Святого Пантелеймона", - додав Кличко.
Він нагадав, що наразі три київські монастирі закриті через спалах коронавірусу в них: Києво-Печерська лавра, Іонинський та Свято-Покровський Голосіївський монастирі.
Також до лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції під контролем медиків. За минулу добу одужало 8 людей. Загалом за цей час коронавірус подолали 53 мешканця Києва.
Нагадаємо, що в Україні на 9 годину 24 квітня зафіксовано 7 647 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1122 у місті Київ.