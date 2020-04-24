В Киеве уже 1122 случаев COVID-19: среди новых больных три медика и 9 священнослужителей

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у трех медиков, шести детей в возрасте от 6 до 14 лет и у девяти священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.