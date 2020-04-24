В Киеве уже 1122 случаев COVID-19: среди новых больных три медика и 9 священнослужителей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у трех медиков, шести детей в возрасте от 6 до 14 лет и у девяти священнослужителей, из которых 5 - из Киево-Печерской лавры. Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом за минувшие сутки, увеличилось еще на 63 человека, трое из них - медики. Всего в Киеве уже 1122 подтвержденных случая на COVID-19", - сообщил Кличко.
Так, заболели 22 женщины в возрасте от 21 до 82 лет и 35 мужчин от 18 до 87 лет, а также 6 мальчиков в возрасте от 6 до 14 лет.
"9 человек, у которых подтвердили коронавирус за последние сутки, священнослужители: 5 - из Киево-Печерской лавры, 3 - из Свято-Покровского Голосеевского монастыря и один человек из женского монастыря Святого Пантелеймона", - добавил Кличко.
Он напомнил, что сейчас три киевских монастыря закрыты из-за вспышки коронавируса в них: Киево-Печерская лавра, Ионинский и Свято-Покровский Голосеевский монастыри.
Также в больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За минувшие сутки выписаны 8 человек. Всего за это время коронавирус преодолели 53 жителя Киева.
Напомним, что в Украине на 9:00 24 апреля зафиксировано 7647 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1122 в городе Киев.