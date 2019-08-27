У Києві внаслідок конфлікту двох водіїв сталася стрілянина
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У столиці встановлюють обставини конфлікту між двома водіями, внаслідок якого одного чоловіка із вогнепальними пораненнями грудної клітини, передпліччя та руки госпіталізовали у лікарню. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
Так, 27 серпня, о 10:30, до Солом’янського управління поліції звернувся 45-річний місцевий житель із заявою про те, що на проспекті Повітрофлотському в нього стріляв невідомий. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та опитала потерпілого.
Попередньо правоохоронці встановили, що чоловік виїжджав із двору будинку, але проїзду завадив автомобіль Mitsubishi Lancer чорного кольору. Автовласник вийшов та зробив водію зауваження, але той у відповідь із пістолета вистрелив йому у грудну клітину та в руку, сів в авто та поїхав у невідомому напрямку.
Потерпілого доставили у лікарню, а правоохоронці розпочали пошуки правопорушника. У місті ввели план "Перехоплення" та почали вивчати записи з камер відеоспостереження. Згодом поліцейські встановили особу іншого учасника інциденту, якого запросили до управління для надання пояснень.
Чоловік підтвердив, що застосував пневматичний пістолет "Флобер" під час конфлікту із незнайомцем з приводу першочерговості проїзду. За його словами, невідомий підбіг до нього та почав бити по спині та голові, тому він зробив кілька пострілів.
Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Після отримання довідки від лікарів щодо остаточного діагнозу потерпілого буде надана правова кваліфікація події та відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, 26 серпня у Голосіївському районі столиці поліцейські затримали чоловіка, підозрюваного у стрілянині під час конфлікту.