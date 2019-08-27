В Киеве в результате конфликта двух водителей произошла стрельба

Так, 27 августа, в 10:30, в Соломенское управления полиции обратился 45-летний местный житель с заявлением о том, что на проспекте Воздухофлотском в него стрелял неизвестный. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и опросила потерпевшего.

Предварительно правоохранители установили, что мужчина выезжал со двора дома, но проезда помешал автомобиль Mitsubishi Lancer черного цвета. Автовладелец вышел и сделал водителю замечание, но тот в ответ из пистолета выстрелил ему в грудную клетку и в руку, сел в машину и уехал в неизвестном направлении.

Пострадавшего доставили в больницу, а правоохранители начали поиски правонарушителя. В городе ввели план "Перехват" и начали изучать записи с камер видеонаблюдения. Впоследствии полицейские установили личность второго участника инцидента, которого пригласили в управление для дачи объяснений.

Мужчина подтвердил, что применил пневматический пистолет "Флобер" во время конфликта с незнакомцем по поводу первоочередности проезда. По его словам, неизвестный подбежал к нему и начал бить по спине и голове, поэтому он сделал несколько выстрелов.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. После получения справки от врачей относительно окончательного диагноза пострадавшего будет дана правовая квалификация события и открыто уголовное производство.

Напомним, 26 августа в Голосеевском районе столицы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе во время конфликта.