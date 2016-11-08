У Києві випав з шостого поверху 22-річний монтажник
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Хлопець, який працював монтажником, випав з шостого поверху під час роботи та загинув на місці події. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі Нацполіції.
“Повідомлення надійшло до правоохоронців зі служби "102" о 13 годині про те, що за адресою в Подільському районі на вулиці Кирилівській людина впала з шостого поверху. Хлопець, 1994 року народження працював монтажником, отримав виробничу травму і помер на місці від отриманих травм”, — повідомили в Нацполіції.
У поліції кваліфікували інцидент як нещасний випадок.
Як повідомляв УНН, жінка у столиці намагалася втекти з квартири через вікно, внаслідок чого випала з другого поверху та отримала травми.