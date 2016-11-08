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15 марта, 19:03 • 113331 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161180 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134727 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127460 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111172 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104644 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100891 просмотра

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В Киеве выпал с шестого этажа 22-летний монтажник

В Киеве выпал с шестого этажа 22-летний монтажник

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Парень, который работал монтажником, выпал с шестого этажа во время работы и погиб на месте происшествия. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Сообщение поступило в милицию со службы "102" в 13 часов о том, что по адресу в Подольском районе на улице Кирилловской человек упал с шестого этажа. Парень, 1994 года рождения работал монтажником, получил производственную травму и скончался на месте от полученных травм", - сообщили в Нацполиции.

В полиции квалифицировали случившееся как несчастный случай.

Как сообщал УНН, женщина в столице пыталась убежать из квартиры через окно, в результате чего выпала со второго этажа и получила травмы.

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