В Киеве выпал с шестого этажа 22-летний монтажник

"Сообщение поступило в милицию со службы "102" в 13 часов о том, что по адресу в Подольском районе на улице Кирилловской человек упал с шестого этажа. Парень, 1994 года рождения работал монтажником, получил производственную травму и скончался на месте от полученных травм", - сообщили в Нацполиции.

В полиции квалифицировали случившееся как несчастный случай.

Как сообщал УНН, женщина в столице пыталась убежать из квартиры через окно, в результате чего выпала со второго этажа и получила травмы.