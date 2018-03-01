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У Києві випало 20 см снігу

У Києві випало 20 см снігу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. В столиці Україні наразі випало 20 см снігу. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.

В  Києві випало 20 см снігу у зв'язку з цим міська влада просить киян не користуватися особистим авто та надавати перевагу громадському транспорту.

Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки водіїв закликали не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях, тому що автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, у столиці очікується сильний сніг, хуртовина, на дорогах ожеледиця, снігові замети. Вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, для розчистки доріг та надання допомоги у буксируванні окремих транспортних засобів залучено 2 тис. 413 осіб та 1 тис. 705 од. техніки. У столиці задіяно 560 одиниць техніки.

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