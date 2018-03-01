В Киеве выпало 20 см снега в связи с этим городская власть просит киевлян не пользоваться личным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, так как автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Напомним, сегодня, 1 марта, в столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 2 тыс. 413 человек и 1 тыс. 705 ед. техники. В столице задействовано 560 единиц техники.