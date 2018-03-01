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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57947 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 69166 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 72068 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105625 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99498 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104273 просмотра

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В Киеве выпало 20 см снега

В Киеве выпало 20 см снега

Киев  •  УНН

 • 24725 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В столице Украины пока выпало 20 см снега. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

В Киеве выпало 20 см снега в связи с этим городская власть просит киевлян не пользоваться личным авто и отдавать предпочтение общественному транспорту.

Кроме того, для надлежащей работы снегоуборочной техники водителей призвали не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, так как автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут эвакуированы.

Напомним, сегодня, 1 марта, в столице ожидается сильный снег, метель, на дорогах гололедица, снежные заносы. Ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с.

Напомним, для расчистки дорог и оказания помощи в буксировке отдельных транспортных средств привлечено 2 тыс. 413 человек и 1 тыс. 705 ед. техники. В столице задействовано 560 единиц техники.

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