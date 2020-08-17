У Києві викрили та арештували збувачів амфетаміну

"Київською місцевою прокуратурою № 2 спільно з Дарницьким УП ГУ НП у м. Києві, за оперативним супроводженням ГВ БКОЗ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, задокументовано та припинено протиправну діяльність злочинної групи, яка протягом останніх років здійснювала виготовлення та збут на території столиці психотропної речовини амфетамін у особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу вказаної групи входило 3 осіб – жителі Дарницького та Дніпровського району міста Києва, один з яких виготовляв амфетамін за місцем свого проживання, а двоє інших здійснювали його роздрібний збут серед наркозалежних.

"Задокументовано факти збуту 0,5 кг амфетаміну, вартість якого становить близько 175 тис. гривень. Наразі учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 307 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави для одного із затриманих у сумі 420 тис. гривень, для двох інших – по 525 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у столиці викрили організовану групу наркодилерів, які займалися збутом амфетаміну на території міста.