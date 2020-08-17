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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 85430 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102330 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127364 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107697 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127771 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101352 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102156 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Киеве разоблачили и арестовали сбытчиков амфетамина

В Киеве разоблачили и арестовали сбытчиков амфетамина

Киев  •  УНН

 • 12144 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В Киеве прекращена деятельность преступной группы, которая изготовляла и сбывала амфетамин, стоимость которого около 175 тыс. грн. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 2 совместно с Дарницким УП ГУ НП в г. Киеве, под оперативным сопровождением ГО БКОП ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, задокументирована и прекращена противоправная деятельность преступной группы, которая на протяжении последних лет осуществляла изготовление и сбыт на территории столицы психотропного вещества амфетамин в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав указанной группы входило 3 человек - жители Дарницкого и Днепровского района города Киева, один из которых изготавливал амфетамин по месту жительства, а двое других осуществляли его розничный сбыт среди наркозависимых.

"Задокументирован факт сбыта 0,5 кг амфетамина, стоимость которого составляет около 175 тыс. гривен. Сейчас участникам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2, 3 ст. 307 УК и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для одного из задержанных в сумме 420 тыс. гривен, для двух других - по 525 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице разоблачили организованную группу наркодилеров, которые занимались сбытом амфетамина на территории города.

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