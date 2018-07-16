У Києві викрили Інтернет-порностудію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Поліція Києва виявила організаторів віртуальної порно-студії. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Ми встановили, що зловмисники близько півроку тому організували порно-студію, у якій „працювали“ вісім дівчат модельної зовнішності. Еротичне відео з моделями транслювали онлайн на відповідних сайтах клієнтам, які перераховували за це гроші на банківські рахунки. Одна хвилина дорослих розваг коштувала приблизно п’ять доларів США”, — повідомив в.о. начальника сектору Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП у м. Києві Олексій Гаврилюк.
Після проведення санкціонованого обшуку в одній із квартир в Шевченківському районі Києва правоохоронці викрили 23-річного уродженця Полтавської області та 34-річну киянку, які організували порнобізнес.
Під час проведеного обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, секс-іграшки та інші речові докази. Крім того, слідчі знайшли у квартирі речовину рослинного походження зеленого кольору, попередньо -марихуану.
Організаторів бізнесу затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За рішенням суду їм обрана міра запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
“Чоловіку та жінці оголошені підозри за ч. 3 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) та ч. 1 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі”, — додав Олексій Гаврилюк.
Раніше поліція столичного регіону припинила діяльність виїзного борделю.