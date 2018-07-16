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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46604 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104684 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126432 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133832 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170015 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153680 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141357 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Киеве разоблачили Интернет-порностудию

В Киеве разоблачили Интернет-порностудию

Киев  •  УНН

 • 15692 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Полиция Киева обнаружила организаторов виртуальной порно-студии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порно-студию, в которой ”работали“ девушки модельной внешности. Эротическое видео с моделями транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно пять долларов США”, - сообщил и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г.Киеве Алексей Гаврилюк.

После проведения санкционированного обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.

В ходе проведенного обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Кроме того, следователи нашли в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно - марихуану.

Организаторов бизнеса задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

“Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы”, - добавил Алексей Гаврилюк.

Ранее полиция столичного региона пресекла деятельность выездного борделя.

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