В Киеве разоблачили Интернет-порностудию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Полиция Киева обнаружила организаторов виртуальной порно-студии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Мы установили, что злоумышленники около полугода назад организовали порно-студию, в которой ”работали“ девушки модельной внешности. Эротическое видео с моделями транслировали онлайн на соответствующих сайтах клиентам, которые перечисляли за это деньги на банковские счета. Одна минута взрослых развлечений стоила примерно пять долларов США”, - сообщил и.о. начальника сектора Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в г.Киеве Алексей Гаврилюк.
После проведения санкционированного обыска в одной из квартир в Шевченковском районе Киева правоохранители разоблачили 23-летнего уроженца Полтавской области и 34-летнюю киевлянку, которые организовали порнобизнес.
В ходе проведенного обыска правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, деньги, секс-игрушки и другие вещественные доказательства. Кроме того, следователи нашли в квартире вещество растительного происхождения зеленого цвета, предварительно - марихуану.
Организаторов бизнеса задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По решению суда им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
“Мужчине и женщине объявлены подозрения по ч. 3 ст. 301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 1 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы”, - добавил Алексей Гаврилюк.
Ранее полиция столичного региона пресекла деятельность выездного борделя.