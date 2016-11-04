У Києві викрадену одеситку та її “Лексус” звільнили із полону
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні у Києві правоохоронцям вдалося звільнити із полону викрадену одеситку та її автомобіль. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
Як повідомили правоохоронці, спецоперацію зі звільнення провели у столиці, на Борщагівці.
"Правоохоронці затримали п’ятьох підозрюваних, один з яких житель Донецької області, а решта — кияни", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, зловмисники вимагали за повернення одеситки 200 тисяч доларів.