В Киеве похищенную одесситку и ее "Лексус" освободили из плена
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 ноября. УНН. Сегодня в Киеве правоохранителям удалось освободить из плена похищенную одесситку и ее автомобиль. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Как сообщили правоохранители, спецоперацию по освобождению провели в столице, на Борщаговке.
"Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, один из которых житель Донецкой области, а остальные - киевляне", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, злоумышленники требовали за возвращение одесситки 200 тысяч долларов.