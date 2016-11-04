В Киеве похищенную одесситку и ее "Лексус" освободили из плена

Как сообщили правоохранители, спецоперацию по освобождению провели в столице, на Борщаговке.

"Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, один из которых житель Донецкой области, а остальные - киевляне", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, злоумышленники требовали за возвращение одесситки 200 тысяч долларов.