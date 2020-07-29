У Києві виділено майже 4 млрд грн на підготовку закладів освіти до навчального року - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Виділено майже чотири мільярди гривень на підготовку закладів освіти до нового навчального року. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн прес-конференції, передає УНН з посиланням на пресслужбу КМДА.
"Департамент освіти КМДА створив групу з фахівців, яка вже 7 серпня представить план дій щодо початку навчального року в школах. Місто напрацювало кілька сценаріїв відновлення навчального процесу з огляду на епідеміологічну ситуацію. Сьогодні ми робимо все, щоб діти 1 вересня сіли за парти в школах", – сказав Кличко
За його словами, педагогічні колективи активно готуються до нового навчального року і планують свою роботу. Більшість закладів освіти, за кошти міста, вже придбали дезінфікуючі та антисептичні засоби, засоби індивідуального захисту. Та будуть готові до різних форматів навчання – виходячи з епідеміологічної ситуації.
"Хочу нагадати, що ми виділили майже чотири мільярди гривень на підготовку закладів до нового навчального року. Найбільше коштів – близько двох мільярдів – спрямували на ремонти в закладах освіти та на загальноміські програми", – додав мер Києва.
Нагадаємо, цього року у столиці відкриють сім оновлених закладів освіти.